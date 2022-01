Le Wild rappelle deux espoirs de premier plan

Le Wild du Minnesota a procédé au rappel de deux de leurs meilleurs espoirs, mardi, en Matthew Boldy et Marco Rossi.

L’entraîneur-chef Dean Evason a confirmé le tout en matinée lors d’un passage sur les ondes de KFAN FM, une station de radio de la région de Minneapolis.

Les deux attaquants devraient donc conjointement disputer leur premier match en carrière dans la Ligue nationale, jeudi, lorsque le Wild sera de passage à Boston pour y affronter les Bruins.

Un tel scénario serait assez spécial pour les deux choix de première ronde. Boldy, 12e choix au total en 2019, est le seul patineur parmi les 20 premiers sélectionnés durant son année de repêchage à ne toujours pas avoir lacé les patins dans un match du circuit Bettman. Il aurait ainsi la chance de le faire à moins d’une heure de route d’où il a grandi, à Milford, dans le Massachusetts.

Pour sa part, Rossi pourrait jouer son tout premier match dans la LNH quasiment un an, jour pour jour, après que les médecins du Wild eurent découvert qu’il souffrait d’une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque. Des complications après avoir contracté la COVID-19 étaient à l’origine de ce problème. Le neuvième choix au total de l’encan 2020 avait dû s’éloigner des patinoires durant de nombreux mois afin de soigner le tout.

Ils rejoindront donc un lot de jeunes joueurs talentueux au sein de la formation du Wild, dont le Russe Kirill Kaprizov.

Dominants dans la Ligue américaine

Le Wild doit composer avec des joueurs blessés et quelques cas positifs au virus, mais ce n’est pas par défaut que Boldy et Rossi ont reçu l’appel tant attendu. Dans la Ligue américaine, ils ont démontré qu’ils avaient des avenirs prometteurs au plus haut niveau.

Depuis ses débuts professionnels, avec le Wild de l’Iowa, en 2019-2020, Boldy a disputé 24 matchs et récolté 28 points. En 10 duels cette saison, l’athlète de 20 ans a maintenu une moyenne d’un point par match. Il a toutefois manqué quelques matchs en raison de deux blessures distinctes.

Pour sa part, Rossi n’a pas mis de temps avant de retrouver ses repères et de démontrer l’étendue de son talent, lui qui compte 23 points en 21 matchs dans la Ligue américaine. Il a entre autres connu une séquence de neuf matchs avec au moins un point en début de saison et traversait une autre séquence du genre, lui qui avait noirci la feuille de pointage à chacun de ses six derniers matchs avant ce rappel.

