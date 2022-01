La députée libérale Christine St-Pierre avait bon espoir que le gouvernement de la CAQ mettrait le projet de démolition de la serre de l’ancien zoo de Québec sur pause, surtout considérant que plus de 14 000 personnes ont signé une pétition pour la sauver.

« Devant tout cela, on s’est dit probablement que le gouvernement va y penser à deux fois avant de procéder », a réagi Mme St-Pierre, déçue de constater le coup d’envoi des travaux de démolition.

Selon elle, il aurait été possible de trouver une nouvelle vocation à ce bâtiment inauguré en 2002 et laissé à l’abandon quatre ans plus tard.

Photo Chantal Poirier

« Du gaspillage »

« On est en train de jeter aux vidanges 14 M$. En dollars d’aujourd’hui, c’est autour de 30 M$. C’est du gaspillage. C’est un gâchis total. On est face à des gens qui ne veulent pas écouter et qui sont fermés. [...] C’est absolument terrible. »

« La pandémie a pris énormément d’énergie et on dirait que le gouvernement profite de ça pour faire ses petits coups par en arrière et poser des gestes qui sont dommageables », a-t-elle ajouté.

Mme St-Pierre n’hésite pas à parler même d’un « manque de leadership ».

La CAQ se défend

Du côté de la Coalition avenir Québec, on se défend en disant que les gouvernements précédents ont eu l’occasion à maintes reprises de régler le dossier, mais que rien n’a été fait en ce sens. Depuis 2006, plusieurs appels de propositions ont été faits sans succès.

« Les coûts d’entretien du bâtiment abandonné sont importants et il n’est pas question que le Centre de services scolaire assume les coûts, car cela diminuerait les services offerts aux élèves », a indiqué Florent Tanlet, attaché de presse du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

On sait que le site accueillera une école secondaire, une école primaire et des installations sportives pour combler les besoins de la population.

Le ministre Jonatan Julien, député de Charlesbourg, assure que ce site naturel sera accessible au public. « C’est un projet concret pour la population qui pourra en bénéficier après 12 ans d’inaction des gouvernements précédents », a-t-il transmis par l’entremise de son attachée de presse.