Une adolescente survit à un grave accident de ski grâce à son casque

Une adolescente de 12 ans d'Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a survécu à un grave accident de ski grâce à son casque.

Bien que la collision ait eu lieu mercredi dernier sur les pistes du mont Lac-Vert, l’adolescente est toujours aux soins intensifs à l'Hôpital Sainte-Justine.

Vertèbres et côtes fracturées, contusions aux poumons, la situation aurait pu être plus dramatique si elle n’avait pas porté de casque.

Lors de sa dernière descente, Rosine s'est sentie plus fatiguée. C'est ce moment de fatigue qui pourrait lui avoir fait rater son virage puis terminer sa course dans un arbre.

«Le casque, il sauve des vies. En partant, on devrait toujours se dire que même si ça ne couvre pas à 100 %, c'est sûr que ça diminue beaucoup le risque», a expliqué le directeur général de l'Association Renaissance des personnes traumatisées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jonathan Jean-Vézina.

La mère de Rosine est reconnaissante que sa fille soit en vie et souhaite sensibiliser les autres sportifs.

«Le casque, je ne l'aurais probablement pas porté non plus malheureusement. Mais de savoir aujourd'hui que Rosine a la vie sauve à cause de ça, je n'hésiterai plus jamais!», a-t-elle affirmé.

Porter un casque est pratiquement devenu la mode aujourd’hui. Tellement de variétés de couleurs et de modèles sont disponibles qu’il est impossible de ne pas en trouver un qui convient. Les clients considèrent même que ça fait maintenant partie de l’équipement de base.

«Les casques il y a 20 ans, c’était moins beau, moins agréable, plus pesant. Aujourd’hui, c’est rendu comme les modèles avec les K2 qu’on peut avoir des écouteurs intégrés dans le casque. Tout pour qu’on soit bien, qu’on soit au chaud et bien protégé», a souligné le responsable de l’équipement chez Sport Expert de Chicoutimi, Dave Lafontaine.

Il faut toutefois savoir bien l’entretenir pour une protection optimale.

«Un casque généralement, c’est bon cinq ans. Dès qu’il y a un impact, on doit changer le casque. Il peut y avoir une fracture qu’on ne voit pas. C’est sûr que si on l’échappe par terre, là, on ne change pas le casque», a ajouté le gérant de la boutique VO2 de Chicoutimi, Dave Raymond.

Il faut aussi éviter de l’entreposer à l’extérieur, au froid, ou dans des endroits qui ne respirent pas.

Quant à Rosine, elle devrait quitter les soins intensifs dans les prochains jours. Elle sera ensuite transférée dans un centre de réhabilitation de Québec.

