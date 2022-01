Vivre un temps des fêtes émotif

J’ai réuni toute ma famille cette année pour célébrer Noël, après une année et demie de vie en solitaire, chacun dans notre coin. Je m’imaginais que ce serait un moment important pour nous six, mais ce fut plus que cela. Pour la première fois de mon existence, qui a quand traversé les 78 ans cette année, tout le monde a pleuré, incluant mon frère. Comme quoi la COVID a eu du bon en ce qu’elle a réussi à faire ressortir l’humain, même dans les plus imperturbables Québécois. Ce qui n’est pas une mauvaise chose selon moi.

H.B.

Je ne sais pas si vous avez eu l’occasion de lire, mi-novembre dernier, le commentaire de ma jeune collègue, Madeleine Pilote-Côté, qui portait le titre « La force de pleurer ». Elle y faisait référence au fait que le ministre de la Justice, Simon Jolin--Barrette, avait pleuré alors qu’il adressait ses remarques finales sur son projet de loi 92 visant à instaurer un tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et conjugales.

Après avoir vanté le fait qu’il ait pu pleurer, elle terminait son papier ainsi : « N’est-il pas plus valeureux de se montrer tel qu’on est, avec ses émotions, que de revêtir publiquement le masque du contrôle de soi ? » Faites lire cela à votre frère pour le convaincre de ne plus se retenir jamais.