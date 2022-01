BRAZEAU, Georgette

(née Séguin)



Le 2 janvier 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Georgette Séguin, épouse de feu M. Viateur Brazeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Francine), Johanne (Gilles), Alain (Manon), Marlène, Fabiola, Nathalie (Marcel) et Guylaine (Marc), ses seize petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le jeudi 6 janvier 2022, à 14h en l'église de Ste-Anne-de-Prescott (719 rue Main, Ste-Anne-de-Prescott, Ontario).Sa famille tient à remercier la Résidence Prescott-Russell pour les bons soins prodigués.