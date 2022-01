SIMON, Jean



Au Centre d'hébergement de Châteauguay, le 27 décembre 2021, à l'âge de, est décédé M. Jean Simon, natif de Ste-Martine. Il est allé rejoindre son épouse Mme Madeleine Bourdeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Réjean (feu Lise Beaulieu), Huguette (Bernard Cuerrier), Gaétan (Micheline Frédéric), Gilles (Ghislaine Rhéaume), Diane, Guy (Christiane Delisle) et François, ses petits-enfants Marie-France, Annie, Dominique, Catherine, Jean-Daniel, Patrick, Sara, Antoine et Gabrielle, ses dix arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les condoléances et la cérémonie auront lieu dans l'intimité de la famille.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer Suroît, formulaires disponibles au salon./agissez/faites-un-donLa famille tient à remercier l'ensemble du personnel du 5e étage du Centre pour leur dévouement et les bons soins offerts à M. Simon.STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com