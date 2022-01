CALVÉ née Schmidt, Gisèle



À Sainte-Thérèse, le 1 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée paisiblement Mme Gisèle Schmidt, épouse de feu M. Marcel Calvé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain, Lynn (Mario) et Luc (Nathalie), ses petits-enfants Vanessa, Rébecca, Marie-Ève, Sarah, Kym, David, Anthony et Rose, ses arrière-petits-enfants Zack, Nathan, Mélody et Ély, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille se recueillera dans l'intimité au:SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comVotre témoignage de sympathie peut s'exprimer par une offrande de messe à l'église Sainte-Thérèse.Prière de respecter les mesures prescrites par la santé publique. Un maximum de 25 personnes pourra être présent à l'évènement.