POMERLEAU, Gisèle



À Deerfield Beach, Floride, le 21 décembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Gisèle Pomerleau, demeurant à Rivière-des-Prairies, Montréal, fille de feu Conrad Pomerleau et de feu Marie Cloutier.Elle laisse dans le deuil son conjoint des 16 dernières années Ghislain Girard (Rebecca et Martin); ses frères et sa soeur, André (Carolle), Bibiane, Jean-Claude et Normand; ses neveux rapprochés Claude (Carole) et Michel , sa filleule Carole-Emmanuelle (Alexandre) ainsi que plusieurs autres neveux et nièces, proches et amis.Cette grande dame aura été la fondatrice du centre des femmes de Pointe-aux-Trembles, qui oeuvre auprès des femmes défavorisées du secteur, à cet effet, elle laisse également dans le deuil sa deuxième famille soit Dorette, le CA, et tous les intervenants et bénéficiaires du centre.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le jeudi 6 janvier de 14h à 17h et de 18h à 21h et le vendredi 7 janvier dès 9h. En raison des restrictions gouvernementales, la famille est limitée à 25 personnes pour toute la durée des funérailles. Cependant, célébration et diffusion web auront lieu de 11h à 11h30 sur le site de Memoria.ca.La mise en terre sera faite en début d'été, avec fleurs et oiseaux.