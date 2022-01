VEILLETTE, Pierre



À Châteauguay, entouré de ses proches, le 29 décembre 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Pierre Veillette, époux de Mme Angèle Veillette (née Cadorette).Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils René, sa petite-fille Christelle, ses frères Hervé Veillette (Jane), Gilles Veillette (feu Louise), ses beaux-frères André Cadorette (feu Joanne), feu Gilles Côté (Ginette Cadorette), plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra parents et amis au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 9 janvier 2022 entre 9h et midi.