GOULET, Guy



À St-Eustache, le 28 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Guy Goulet, époux de Mme Olivette Pelchat, originaires de Fabre, au Témiscamingue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Josée), Roselyne, France, Claude (Phi Loan) et Sylvie (Richard), ses petits-enfants Jean-François, Florence, Érik, Émil, Viktor, Caroline, Nicolas, Camille-Anh et Philippe, ses arrière-petits-enfants Anne et Atilla, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Détenteur d'un MBA et d'un Doctorat en sciences politiques, Guy Goulet a connu une longue carrière à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), notamment à titre de directeur du personnel, directeur des finances, professeur en sciences comptables, directeur d'un projet de coopération internationale entre l'UQAM et l'Université des sciences économiques de Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) et directeur du Centre d'études et de recherches sur le Vietnam (CÉREV). Il fut aussi très impliqué au sein d'organisations sociocommunautaires et de loisirs de Pointe-aux-Trembles.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie du souvenir sera tenue ultérieurement.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St-Eustache pour les soins prodigués. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache serait apprécié.Direction funéraire:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.com