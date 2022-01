LAURIN, Gilles



Le 23 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Gilles Laurin.Il laisse dans le deuil sa fille Nadia, son gendre Daniel, ses petites-filles Cassandra et Alexandra, son ex-compagne Rina, ses soeurs, ses frères et leurs conjointes ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 9 janvier de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne cérémonie en sa mémoire sera célébrée ce même dimanche 9 janvier, à 17h en la chapelle du complexe.Prière de respecter les mesures prescrites par la santé publique, notamment un maximum de 25 personnes permis pour l'évènement.