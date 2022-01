POULIN, Gérard



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gérard Poulin, époux de Louise Boisvert, à l'âge de 72 ans, le 17 décembre 2021, à Lachine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux soeurs Cécile et Monique (Jean-Pierre Ladouceur), beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en respectant les mesures sanitaires, à la :2125 NOTRE-DAME, LACHINE, 514-639-1511le samedi 8 janvier 2022 de 14 à 16 heures.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel de soins intensifs de l'Hôpital de LaSalle pour leur dévouement et les bons soins offerts.