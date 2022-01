SAINDON, Jean-Marie



Le 25 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Jean-Marie Saindon, époux de feu Rollande Poitras.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Carole), Sylvie (Gaétan), Richard (Geneviève), Sylvain (Lyne) et Stéphane (Sonia), ses petits-enfants Maxime, Alex, Simon, Mathieu, Roxane, Étienne, Jess, Kevin et Samuel, ses arrière-petits-enfants Éliane et Adam, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la cérémonie aura lieu en toute intimité.www.salondemers.com