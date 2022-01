DORMOY, Denis



À Repentigny, le 17 décembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Denis Dormoy, époux de madame Henriette Lapointe Dormoy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Richard, France (André), Sylvain (Nicole), son petit-fils Maxime (Joanie), Marc-André (Stéphanie et enfants), ses frères Roger (Suzanne) et feu Gilles (Micheline), neveux, nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront remises à une date ultérieure.