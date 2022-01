CLERMONT, Frederick



À Drummondville, le 23 décembre 2021, est décédé à l'âge de 86 ans monsieur Frederick Clermont, veuf de madame Margaret Piercey, fils de feu Arthur Clermont et de feu Ruth Vye, domicilié à Drummondville.La crémation a été confiée au :COOPÉRATIVE FUNÉRAIREMonsieur Clermont laisse dans le deuil ses filles : feu Louise, Laura-May (Robert) et Carol-Ann Clermont, ses petits-enfants : Jonah, Evan, Ryan et Emily. Également dans le deuil son frère Robert Clermont (France), ses belles-soeurs Sheila et Delphine Piercey, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis(es).En guise de sympathie, des dons à la Fondation des maladies du rein seraient grandement appréciés.