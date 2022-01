AUDET née DESLAURIERS, Rita



À Repentigny, le dimanche 26 décembre 2021 est décédée, à l'âge de 92 ans, Rita Deslauriers, épouse de feu M. Marcel Audet.Elle laisse dans le deuil ses enfants Serge (Claudine) et Diane ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, nièces et neveux.Selon ses volontés, la famille se réunira en toute intimité.Sincères remerciements à tout le personnel et les bénévoles du 4e étage du CHSLD des Deux Rives.