HINSE, Richard A.

À Greenfield Park, le 4 décembre 2021 au matin, Richard A. Hinse est décédé subitement des suites de complications liées à la Covid-19 à l’âge de 70 ans.Richard est allé rejoindre son père Émilien Hinse, sa mère Margaret Murphy, son frère Jean-Guy, sa soeur Joanne et ses beaux-frères Mike et Richard.Richard laisse dans le deuil son épouse Lise Frigon, ses enfants Marc-André (Julie) et Geneviève (Sébastien, Jeanne et Mathilde), son petit-fils William, son frère René, ses soeurs Janine (Ron), Huguette (John), son beau-frère Albert (Jocelyne), sa belle-soeur Carole (Jean) ainsi que plusieurs neveux, nièces, proches amis et anciens collègues.Richard a été un mari et père généreux et présent, un golfeur et pêcheur passionné. Jusqu’à sa retraite en 2019, il aura pratiqué le droit au cabinet Lavery pendant près de 45 ans. Il s’est joint au cabinet en 1975 après avoir complété ses études en droit à McGill. Tout au long de sa carrière, marquée par une loyauté inconditionnelle, il a été activement impliqué au cabinet, notamment à titre de membre du comité de direction et du conseil d’administration pendant de nombreuses années. Richard a aussi donné généreusement de son temps pour supporter des causes qui lui tenaient à coeur, notamment l’École Peter Hall et Moisson Montréal.La famille tient à remercier le personnel médical de l’hôpital Charles-LeMoyne pour les soins et le support exemplaires.En guise de remerciement et à la mémoire de Richard, des dons peuvent être faits à la Fondation de l’hôpital Charles-Lemoyne : www.fhclm.ca.