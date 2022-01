FAILLE, Roger



Le 1er janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Roger Faille, époux de Mme Carmelle Larocque.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Luc (Carole), Pierre (Diane), feu Marc (Francine), André (Pierrette), Jean (feu Ginette) et Jacques (Manon), ses onze petits-enfants et plusieurs arrière-petits-enfants, ses frères Gilbert (feu Jacqueline) et feu Jean-Paul (feu Gaétane), ses soeurs feu Gilberte, Gisèle (Michel) et Lucille, sa belle-soeur Denise ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances et restrictions actuelles, la cérémonie aura lieu en privé.651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.com