DAGESSE, Anatole



De Repentigny, le 28 décembre 2021, à l'âge de 96 ans et demi, est décédé monsieur Anatole Dagesse, époux de madame Thérèse Thifault.Dans la sérénité, il a rejoint son fils Alain et sa petite-fille Stéphanie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil de ses premières noces, sa bru Monique, sa petite-fille Karine Dagesse et ses arrière-petits-enfants; et d'un second mariage avec madame Thérèse Thifault les enfants de cette dernière Anne (Pierre), Raymond (Claire), France (Serge), Nathalie (Rémi), Pierre (Danièle); ses petits-enfants Karine, Philippe, Mélina, Nicolas, Arlène et Andrew ainsi que ses arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera le vendredi 7 janvier 2022 dès midi au complexe :Les funérailles auront lieu à l'église de la Purification au 445 rue Notre-Dame à Repentigny le même jour à 14h.Étant donné les circonstances de la pandémie, l'exposition au salon et le service religieux se feront sur invitation.