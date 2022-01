BELLEHUMEUR née BÉLAIR

Marcelle



Au CHDL de St-Charles-Borromée, le 17 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Marcelle Bélair, épouse de feu monsieur Roger Bellehumeur, demeurant à Berthierville.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Christiane Bellehumeur (Jean Malo), Jean Bellehumeur (Lucie Fluet), Serge Bellehumeur (Elisabeth Rasmussen), Claude Bellehumeur et Denise Bellehumeur (Marc Nellis), ses 14 petits-enfants, ses 3 arrière-petits-enfants, sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.En raison des nouvelles mesures sanitaires émises par la Santé publique, madame Marcelle Bélair sera exposée le samedi 8 janvier 2022 enprivé au complexe funéraire :Suivront les funérailles en l'église Ste-Geneviève-de-Berthier en toute intimité avec la famille. Madame Bélair Bellehumeur sera inhumée au cimetière de Berthierville.