DIONNE, Raymonde née Richard

De Delson, est décédée le 30 décembre 2021, Mme Raymonde Richard à l'âge de 80 ans, épouse de M. André Dionne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Richard), Sylvain (Joëlle) et Jean-Luc (Suzanne), ses petits-enfants Mylène (Jean-François), Jessica, Stéphanie (Patrick), Marie-Ève, Ludovic et Philippe, ses arrière-petites-filles Charlie et Mélie.Prédécédée par son frère feu Jean-Jacques (Louise), elle laisse aussi ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au :En raison des circonstances actuelles, une célébration aura lieu en toute intimité.