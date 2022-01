GAUTHIER, George



À Montréal, le 1er janvier 2022, est décédé M. George Gauthier, époux de Mme Gertrude Bachand, à l'âge de 95 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son neveu Gilles Laporte (Manon Chartrand) ainsi que d'autres parents et amis.Le Sergent George Gauthier a débuté sa carrière de policier à la Ville de Montréal le 4 août 1947, il fut instructeur en tir de 1967 à 1982 et a pris une retraite bien mérité après plus de 35 ans de service le 25 juillet 1982.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie du 3955 chemin de la Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent, le vendredi 7 janvier 2022 de 14h à 16h où une cérémonie suivra dans la chapelle du complexe.