PERREAULT, Huguette



À Repentigny, le 28 décembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Huguette Perreault.Professeure de formation classique à la petite école, elle est partie rejoindre ses frères, sa mère et son père, elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Mme Jeanne D'arc Perreault (veuve de Denis), ses neveux et sa nièce: Pierre (Carole), Jacynthe (Pierre), Gérald, Marc, leurs enfants et nombreux petits-enfants ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront remises à une date ultérieure.