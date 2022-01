Annulation des représentations de la pièce «Lysis»

La variant Omicron n’a pas fini de nous priver des arts de la scène: le TNM a annulé mercredi les représentations de la pièce «Lysis» prévues du 11 janvier au 5 février.

L’institution montréalaise n’avait guère le choix étant donné que la courbe des infections, des hospitalisations et des décès ne fléchit pas depuis la fermeture des salles de spectacle à la fin décembre, une mesure imposée à nouveau par le gouvernement Legault pour freiner la cinquième vague de la COVID-19.

«Lysis», une création de Fanny Britt et d’Alexia Bürger, d’après «Aristophane», pourrait être déplacée ultérieurement dans le calendrier du TNM.

La directrice générale et artistique du TNM, Lorraine Pintal, se chargeait de la mise en scène de «Lysis» et dirigeait pour se faire plusieurs comédiens, dont Vincent Bilodeau, Pierre Curzi, Bénédicte Décary, Steve Gagnon, Karine Gonthier-Hyndman, Widemir Normil, Olivia Palacci, Brigitte Paquette, Émilie Proulx, Philippe Racine, David Savard et Marie Tifo.

Au départ, la pièce devait prendre l’affiche en avril 2020, soit un mois après que le virus ait fait irruption dans nos vies.

Les détenteurs de billets recevront des nouvelles du TNM afin de se faire rembourser.

Autre annulation à venir?

Une autre pièce pourrait être bouleversée par Omicron, soit «Les trois sœurs». «Une décision quant à la tenue du spectacle «Les trois sœurs» sera prise au début de février», a indiqué le théâtre, dans un communiqué.

Les représentations des «Trois soeurs», d'Anton Tchekhov, dans une mise en scène de René Richard Cyr, doivent avoir lieu du 17 février au 5 mars.