VIAUD, Robert



Le 13 décembre à Montréal, Robert nous a quittés.Il laisse dans le deuil son épouse Renée Bigrat Viaud, son fils Bertrand (Sylvie), son petit-fils Louis-André, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Paulette (Henri), Solange (Pierre), Ginette (feu Bernard), Gérard (Madeleine), ses neveux et nièces et autres parents et amis en France.La famille accueillera parents et amis le lundi 10 janvier 2022 de 13h à 15h au Complexe Urgel Bourgie/ Athos du 3955 chemin de la Côte de Liesse à Ville St-Laurentoù une cérémonie suivra à la chapelle du complexe.Vous êtes priés de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt de faire des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ou à l'Institut de cardiologie de Montréal.