LAFLEUR, Denis



Le 30 décembre 2021 à Montréal est décédé paisiblement monsieur Denis Lafleur, fils de Gérard Lafleur et de Jeannine Riendeau, suite à une longue maladie qu'il a affrontée avec courage. Il a été un des piliers de l'organisation de l'équipe de baseball Les Cardinals de LaSalle qu'il a présidée avec passion depuis les 32 dernières années.Outre son épouse Ghislaine Malofy, ses enfants Yann et Geneviève (Philippe), ses petits-enfants Zoé, Charles et Alice, il laisse dans le deuil de nombreux parents et amis chers à son coeur.La célébration aura lieu dans la plus stricte intimité dans le respect des directives de la santé publique.Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de la: