COVID-19: les cas augmentent dans les zones touristiques du Mexique

Deux régions touristiques du Mexique qui étaient occupées pendant la période des Fêtes enregistrent un nombre très élevé de cas liés à la COVID-19.

Selon les données du gouvernement fédéral, il s’agit de Quintana Roo, qui attire les touristes vers Cancun, Tulum et d'autres endroits le long de la Riviera Maya, et la Basse-Californie du Sud, populaire auprès des amateurs de plage dans les stations balnéaires jumelles du Pacifique qui composent Los Cabos.

Pendant les vacances, le front de mer et les plages de La Paz, la capitale de la Basse-Californie du Sud perchée sur la mer de Cortez, étaient bondés de touristes, rapporte l’Associated Press.

Au début de la pandémie, ces populaires sites avaient été fermés.

Plus au sud à Los Cabos, les hôtels étaient à 75 % de leur capacité pendant la semaine de Noël, selon le ministère fédéral du Tourisme. Les gens n’en pouvaient plus du confinement et voulaient en profiter.

Cet achalandage a également fait monter en flèche les infections.

La Basse-Californie du Sud a enregistré 700 nouvelles infections le 29 décembre, contre un précédent record d’environ 600 cas en juillet.

Selon le président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, le vaccin a contribué à rassurer les gens dans une certaine mesure, sans complètement apaiser leur nervosité.

Daniela Yepiz, styliste à La Paz, a déclaré que l'inquiétude semblait avoir grandi après l'augmentation des infections dans les jours qui ont suivi Noël, s’il se fie aux nombreuses annulations. «Les gens ont cessé de venir», a-t-elle déclaré.

