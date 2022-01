CHOQUETTE VOGHEL, Reina



À la Résidence Champagnat, le 29 décembre 2021, est décédée à l'âge de 97 ans, dame Reina Voghel, épouse de feu Laurent Choquette.Elle laisse sa fille et son gendre Lise (Sante Quaranta), ses frères et soeurs, neveux et nièces.Exposée le samedi 8 janvier 2022 à compter de 9h au:OLIGNY & DESROCHERS175 ROUTE 104MONT ST-GRÉGOIRE450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directriceLes funérailles auront lieu samedi à 10h30 au centre funéraire. Inhumation au cimetière de St-Grégoire.