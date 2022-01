GROULX, Albert



À l'Hôpital Sainte-Agathe, le 17 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Albert Groulx. Il est le fils de feu M. Paul Groulx et de feu Mme Lucienne Forget.Il laisse dans le deuil son épouse: Fleur d'Ange Lavoie; ses enfants: feu Michel Barbe, Sylvie Barbe (Richard Simard), feu Lise Groulx (feu Micki) et Serge Groulx; ses petits-enfants: Nicolas Simard, Amélie Simard, Gabriel Simard, Élisabeth Barbe et Jonathan Barbe; ses frères: Fernand (Louise Lalonde), Simon (Marguerite Desjardins) et feu Jean-Guy (Rita Lalonde); sa soeur feu Annette (feu Jean-Paul Maher), ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Denis Michaud (feu Pierrette Dumas), Diane (feu Jacques Turcotte), feu Yvette (feu Antonio Gauthier) et feu Lise (Réal); la mère de ses enfants: Yolande Guénette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Sainte-Agathe pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Agathe.www.salonsfunerairesguay.com