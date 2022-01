PAQUIN DUFOUR, Norma



À Saint-Jérôme, le 1er janvier 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Norma Dufour Paquin, épouse de feu M. Gustave Paquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Marielle), Pierre (Francine), Sylvie (Jean) et Martine (José), ses neuf petits-enfants, ses sept arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon le contexte actuel, il n'y aura pas de cérémonie et la famille va se recueillir dans l'intimité. L'inhumation aura lieu au printemps prochain au cimetière de Saint-Jérôme.