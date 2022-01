ICI Télé: lancement des comédies «Sans rendez-vous» et «Les Mecs 2» ce mercredi

Les comédies «Sans rendez-vous» et «Les Mecs 2» débarquent sur ICI Télé ce mercredi après avoir pu être visionnées en exclusivité par les abonnés de TOU.TV EXTRA, l'automne dernier.

«Sans rendez-vous» suit une infirmière-sexologue (Magalie Lépine-Blondeau) qui évolue dans une clinique. Ses collègues et les patients sont aussi colorés que sympathiques, pour la plupart. Bien que ce soit livré avec humour, plusieurs questions sérieuses sont abordées, comme la fluidité de genre, le travail du sexe et les ITSS.

Cette comédie est écrite par Marie-Andrée Labbé («Trop»), réalisée par Patrice Ouimet et produite par Aetios Productions. Elle est présentée chaque mercredi, à 21 h, et met aussi en vedette Mikhaïl Ahooja, Rachid Badouri, Marie-Ève Beaulieu, Anne Casabonne, Stéphane Crête, Rachel Graton, Luc Guérin, Mylène Mackay, Fabiola Nyrva Aladin, Stéphane Rousseau et Isabelle Vincent.

Tout de suite après «Sans rendez-vous», le diffuseur public a programmé à 21 h 30 la deuxième saison de la comédie «Les Mecs», de l’auteur Jacques Davidts («Les Parent»). Pour les nouvelles intrigues réalisées par Ricardo Trogi, on braque à nouveau les projecteurs sur les quinquagénaires incarnés par Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale.

Les situations rocambolesques sont toujours au menu de cette production d'A Média, et disons que Christian (Christian Bégin), n’a pas fini d’en baver avec tous les gens qui débarquent chez lui.

Pour affronter «Sans rendez-vous» et «Les Mecs 2», TVA a déployé deux comédies de 21 h à 22 h, soit «Léo 3» et la nouveauté «Le bonheur», avec Michel Charette.