Influenceurs: Air Transat refuse de les ramener au pays

Après Sunwing, Air Transat a annoncé à son tour qu’il refusera l’embarquement aux influenceurs perturbateurs afin de les ramener au pays.

«Nous sommes au courant de la situation entourant des passagers perturbateurs ayant voyagé vers Cancún qui tentent maintenant de revenir au pays sur nos ailes. Nous confirmons que ceux-ci se verront refuser l’embarquement en vertu de nos obligations légales et règlementaires d’assurer la sécurité de nos passagers et des membres de l’équipage, qui est notre priorité absolue», a fait savoir le transporteur aérien sur Twitter.

2/2 Nous confirmons que ceux-ci se verront refuser l’embarquement en vertu de nos obligations légales et règlementaires d’assurer la sécurité de nos passagers et des membres de l’équipage, qui est notre priorité absolue. — Air Transat (@airtransat) January 5, 2022

Malgré la désapprobation généralisée dans la population, un des organisateurs en a même rajouté sur les réseaux sociaux.

«It was worth it [ça valu la peine], a écrit James William Awad sur Twitter.

En marge d'un point de presse, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déploré le comportement du groupe de voyageurs, qualifiant de «sans-dessein» les participants. «C'est démoralisant», a-t-il commenté.

Selon nos informations, le groupe d’influenceurs tenterait de reprendre un vol qui les transporterait à Plattsburgh pour ensuite traverser la frontière terrestre en voiture.

«Comme ça personne sera checker au retour et on évite tout les journaliste a l’aeroport [sic]», indique un message truffé de fautes et partagé sur les réseaux sociaux.

Écoutez le résumé de Carl Marchand au micro de Benoît Dutrizac dès 5min20 sur QUB radio:

Elles tentent de redorer leur image

Trois jeunes femmes qui faisaient partie du groupe ont voulu s’expliquer sur ce qui s’était passé sur le vol vers le Mexique.

«Je n’ai pas envie de faire comme si ça ne s’était jamais passé et tout et tout. En même temps, on se fait aussi ''basher'' pour des trucs qu’on n’a pas faits. Moi à la base, je ne connaissais absolument personne à part ces deux-là», soutient-elle en pointant deux autres jeunes femmes.

Une autre femme ajoute : «je pense que ce n’est pas nécessaire d’envoyer des messages de haine! Je pense que ce n’est pas nécessaire de mettre Isa dans la mer** avec sa job de pilote».

Retour sur les événements

Un appareil avait été nolisé le 30 décembre dernier par un club privé qui a organisé un voyage de Montréal vers Cancún avec des dizaines d’influenceurs.

Le vol a rapidement dérapé lorsque des passagers se sont mis à fumer, boire leur alcool personnel, danser sans masque et même avoir des ébats sexuels.

Selon l’organisateur du voyage et des vols nolisés, James William Awad, Sunwing a préféré annuler le vol qui devait ramener du Mexique au Québec les fêtards mercredi soir.

