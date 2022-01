Jim Harbaugh près d’un retour?

À chaque fin de saison, quelques équipes s’apprêtent à repartir sur de nouvelles bases en montrant la porte à leur entraîneur en chef. Parmi les candidats potentiels pour relancer une franchise vacillante, voilà que le nom de Jim Harbaugh refait surface.

Harbaugh avait fait sensation avec les 49ers, de 2011 à 2014, en présentant un dossier de 44-19-1. Après une dernière saison ponctuée d’embrouilles, notamment avec le directeur général de l’époque Trent Baalke, il avait mis le cap vers l’Université du Michigan, son alma mater.

La saison des Wolverines vient de prendre fin par une écrasante défaite en demi-finale nationale face aux Bulldogs de Georgia, mais Harbaugh a été sacré entraîneur de l’année après avoir finalement eu raison de l’ennemi juré d’Ohio State pour ensuite remporter le championnat de la conférence Big Ten.

Selon le journaliste Bruce Feldman, du site The Athletic, Harbaugh serait tenté par l’idée de revenir dans la NFL, maintenant qu’il a enfin contribué à redonner ses lettres de noblesse au programme de Michigan.

Destinations potentielles

Il faut spécifier que Harbaugh n’a pas commenté les rumeurs et qu’il pourrait très bien décider de rester en place. Cette fuite dans les médias pourrait aussi se révéler une ruse de négociation, lui qui a accepté une baisse substantielle de salaire pour demeurer en poste après une difficile saison 2020.

Si toutefois Harbaugh désire vraiment revenir dans la NFL, deux destinations potentielles seront à surveiller, soit Las Vegas et Chicago.

Après tout, c’est avec les Raiders que Harbaugh a fait ses débuts dans le coaching, comme entraîneur des quarts-arrières, en 2002 et 2003. Il hériterait d’une équipe qui connaît une saison intéressante malgré beaucoup d’adversité et d’un quart-arrière établi en Derek Carr.

Le poste est vacant chez les Raiders. L’entraîneur par intérim Rich Bisachia accomplit un boulot impressionnant et les Raiders cognent à la porte des séries, mais Mark Davis visera sans doute la clôture sur son prochain élan.

Sinon, les Bears pourraient devenir un choix logique, s’ils rompent les liens avec Matt Nagy. Harbaugh a été quart-arrière avec cette organisation, de 1987 à 1993. Il se retrouverait avec un projet captivant en Justin Fields, quart-arrière recrue qui, ironiquement, a fait la pluie et le beau temps à Ohio State.

Style contesté

Harbaugh peut incontestablement relancer un canard boiteux très rapidement. À sa première saison à San Francisco, il guidait les 49ers vers une présence en finale de conférence et une fiche de 13-3. Le tout, après huit saisons sans dossier gagnant pour l’équipe.

Cependant, quand il est parti, nombreux ont été les joueurs qui ont affirmé que son style abrasif générait rapidement des frictions dans le vestiaire. Est-ce que les dernières années lui ont apporté la sagesse ?

Ce sera un dossier intéressant à suivre dans les semaines à venir.

DUEL DU DIMANCHE

Les forces en présence

Chargers de Los Angeles

Justin Herbert | Quart-arrière | 35 T, 14 INT, 4631 verges

Austin Ekeler | Porteur de ballon | 11 T, 847 verges

Keenan Allen | Receveur | 6 T, 1086 verges

Raiders de Las Vegas

Derek Carr | Quart-arrière | 21 T, 14 INT, 4618 verges

Josh Jacobs | Porteur de ballon | 8 T, 740 verges

Hunter Renfrow | Receveur | 7 T, 1025 verges

JOUEUR À SURVEILLER

Darren Waller | Ailier rapproché, Raiders

Photo d'archives, AFP

Waller est bien connu et figure parmi les meilleurs ailiers rapprochés du circuit. Il est mentionné ici puisqu’il devrait être de retour au jeu pour la confrontation critique de dimanche soir face aux Chargers. Le gagnant de ce duel sans lendemain passera en séries. Victime de blessures au dos et à un genou en plus d’avoir contracté la COVID-19, Waller a raté les cinq derniers matchs. Il est une arme redoutable avec 53 réceptions pour 643 verges et deux touchés.

1. Packers de Green Bay 13-3

Semaine dernière : 1

Les Packers se sont assuré le premier rang dans la conférence nationale et hériteront par conséquent d’un précieux congé au premier tour des séries. Idéal pour donner un répit à leur quart-arrière Aaron Rodgers, blessé à l’orteil. Il jouera quand même dimanche, mais sûrement pas longtemps.

2. Rams de Los Angeles 12-4

Semaine dernière : 3

Les Rams ont remporté leurs quatre derniers matchs, pas toujours d’élégante façon. Sauf que le fait qu’ils se soient aussi bien sortis d’une longue éclosion qui a mené quelque 35 joueurs sur la liste COVID est remarquable. Les joueurs touchés auront ce souci de moins en séries.

3. Chiefs de Kansas City 11-5

Semaine dernière : 2

Après des semaines de jeu solide en défensive, les Chiefs ont très mal paru de ce côté du ballon face aux Bengals en concédant plusieurs longs jeux sur des situations de longs troisièmes essais. Charvarius Ward s’est maintes fois fait dévorer par Ja’Marr Chase.

4. Buccaneers de Tampa Bay 12-4

Semaine dernière : 4

Tom Brady a connu un troisième match de plus de 400 verges cette saison, une première dans sa longue carrière. À 44 ans, il a atteint, comme l’an dernier, le cap des 40 passes de touchés. On a beau relire et relire encore cette phrase, mais on peine toujours à y croire.

5. Titans du Tennessee 11-5

Semaine dernière : 8

Les Titans ont remporté un deuxième titre de division de suite, une première pour la franchise depuis que l’équipe s’appelait les Oilers de Houston et qu’elle avait été championne de section, de 1960 à 1962. Considérant toutes les blessures, c’est du solide !

6. Bills de Buffalo 10-6

Semaine dernière : 6

Les Bills ont donné une bonne charge de travail à leur porteur Devin Singletary, qui a répondu avec 110 verges au sol sur 23 courses. Ça doit faire le plus grand bien à l’équipe de savoir que de temps en temps, il peut contribuer. L’équipe vivra ou mourra avec Josh Allen, mais quand même...

7. Bengals de Cincinnati 10-6

Semaine dernière : 9

Ja’Marr Chase a établi un record pour un receveur recrue avec un match de 266 verges. Il s’est aussi approprié le record pour le nombre de verges gagnées en une saison (1429) dans l’ère du Super Bowl. par une recrue. On pourra s’en souvenir la prochaine fois qu’un receveur échappera des passes en août ?

8. Cardinals de l’Arizona 11-5

Semaine dernière : 11

Il était grand temps que les Cardinals mettent un terme à leur glissade. Ils l’ont fait de brillante façon par ailleurs en disposant des Cowboys, qui ne sont pas les derniers venus. Le premier rang de la division Ouest demeure accessible avec une victoire, mais aussi une défaite des Rams.

9. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 10-6

Semaine dernière : 10

Mac Jones compte maintenant 20 passes de touchés, ce qui lui procure la marque de franchise que Jim Plunkett détenait depuis 1971 pour un joueur recrue. Certains diront qu’il n’y a pas de mérite à connaître une forte performance face aux Jaguars, mais Jones devait rebondir après une séquence ardue.

10. Cowboys de Dallas 11-5

Semaine dernière : 5

Pour la neuvième fois cette saison, Ezekiel Elliott a obtenu moins de neuf portées, face aux Cardinals. C’est une bien mince charge de travail pour un porteur de ballon qui gagne 15 millions par saison. Dak Prescott est blâmé par certains, qui oublient à quel point Elliott devrait en faire plus.

11. Chargers de Los Angeles 9-7

Semaine dernière : 13

Justin Herbert, avec 35 passes de touchés, a fait tomber la marque de franchise détenue par Philip Rivers depuis 2008. Herbert est du même coup devenu le sixième quart-arrière de 23 ans ou moins à atteindre le cap des 35 passes de touché en une saison. Une place en séries avec ça ?

12. Eagles de Philadelphie 9-7

Semaine dernière : 12

Les Eagles ont couru pour au moins 100 verges dans un 11e match de suite. Il s’agit de la plus longue séquence dans la ligue cette saison. C’est le jeu au sol qui a assuré les Eagles d’une place en séries et le quart Jalen Hurts a suffisamment bien fait pour mériter une autre année.

13. Colts d’Indianapolis 9-7

Semaine dernière : 7

Le bel élan des Colts a été brisé par les Raiders. Dans la défaite, Jonathan Taylor, à 22 ans, est devenu le plus jeune porteur de l’histoire à gagner 2000 verges au total (course et passe) avec au moins 20 touchés dans une saison. Eric Dickerson avait réalisé l’exploit à 23 ans.

14. 49ers de San Francisco 9-7

Semaine dernière : 14

Plus le match progressait face aux Texans, plus le pivot de première année Trey Lance semblait à l’aise. Le jeunot a terminé avec 249 verges par la passe, deux touchés et une une interception. Si Jimmy Garoppolo ne peut revenir, les Niners ne sont pas entre mauvaises mains.

15. Raiders de Las Vegas 9-7

Semaine dernière : 17

Malgré un match difficile, Derek Carr a connu ses meilleurs moments en fin de rencontre et les Raiders sont encore en vie. Il leur faut maintenant une victoire face aux Chargers ou des défaites des Colts et Steelers pour passer en séries pour la première fois depuis 2016.

16. Steelers de Pittsburgh 8-7-1

Semaine dernière : 19

C’est la fin pour Ben Roethlisberger, qui aura connu une superbe carrière. Que la chasse aux quarts-arrières commence ! Même si l’attaque en arrache, les Steelers sont assurés de ne pas connaître une saison perdante pour une 15e année de suite sous les ordres de Mike Tomlin, un record.

17. Saints de La Nouvelle-Orléans 8-8

Semaine dernière : 20

Même s’il est bien apprécié depuis des années, on ne parle pas suffisamment des exploits de l’ailier défensif Cameron Jordan, qui a explosé la ligne offensive des Panthers avec 3,5 sacs du quart. Si les Saints battent les Falcons et que les Niners perdent face aux Rams, ils seront en séries.

18. Ravens de Baltimore 8-8

Semaine dernière : 16

Les Ravens ont subi une cinquième défaite de suite. Pour se qualifier en séries, ils doivent maintenant battre les Steelers et espérer des défaites des Colts face aux Jaguars, des Chargers face aux Raiders et des Dolphins face aux Patriots. Aussi bien allumer quelques lampions.

19. Dolphins de Miami 8-8

Semaine dernière : 15

Tua Tagovailoa n’a clairement pas connu un bon match face aux Titans avec une interception et trois échappés, dont un qui a été perdu. L’équipe en général n’a pas fait grand-chose qui vaille et les espoirs de séries sont désormais chose du passé.

20. Vikings du Minnesota 7-9

Semaine dernière : 18

Les Vikings ont eu l’air d’un club qui s’en allait à l’abattoir avec Sean Mannion au poste de quart-arrière face aux Packers. Kirk Cousins n’aurait probablement pas changé le match, mais son absence a tué l’équipe avant même le début de la bataille. Mike Zimmer survivra-t-il ?

21. Browns de Cleveland 7-9

Semaine dernière : 21

Les Browns sont officiellement éliminés et Baker Mayfield ratera le dernier match pour subir une opération à l’épaule. À quel point la décision de le maintenir en poste toute la saison malgré son épaule démolie aura nui aux Browns ? Case Keenum aurait-il vraiment fait pire ?

22. Bears de Chicago 6-10

Semaine dernière : 24

La nouvelle a fait peu de bruit parce que les Bears ne sont plus dans la course aux séries, mais Robert Quinn a établi une marque de franchise avec 18 sacs du quart. Impressionnant, surtout en considérant qu’il n’en avait récolté que deux la saison dernière, à sa première à Chicago.

23. Broncos de Denver 7-9

Semaine dernière : 22

Les Broncos termineront la saison avec une fiche perdante pour une cinquième année de suite, ce qui est inimaginable pour une franchise qui a habitué ses partisans à des saisons gagnantes à répétition. Il y aura bientôt un nouveau proprio, un nouveau DG et sans doute un nouveau pilote.

24. Seahawks de Seattle 6-10

Semaine dernière : 26

Les rumeurs concernant le départ potentiel de Russell Wilson durant la saison morte reprennent de plus belle, mais l’entraîneur-chef Pete Carroll continue de nier. Il s’agira assurément de l’une des plus grosses histoires des prochains mois. Un p’tit deux que c’est la fin...

25. Falcons d’Atlanta 7-9

Semaine dernière : 23

Kyle Pitts est devenu le deuxième ailier rapproché recrue de l’histoire à boucler une saison de plus de 1000 verges. Ses 1018 verges lui procurent un record d’équipe qui appartenait à Julio Jones, avec 959 verges à sa saison recrue. Il vaudra son pesant d’or si les Falcons l’entourent bien.

26. Équipe de Washington 6-10

Semaine dernière : 25

L’équipe de Washington a annoncé que son nouveau nom serait dévoilé le 2 février. Pas trop tôt... Il y a bien plus qu’un nouveau nom, cependant, dont cette équipe aurait besoin. Nouveau quart-arrière, nouvelle culture, nouveau stade et pourquoi pas, nouveau propriétaire ?

27. Texans de Houston 4-12

Semaine dernière : 27

Après Laurent Duvernay-Tardif avec les Jets la semaine dernière, voilà qu’un autre Québécois, Antony Auclair avec les Texans, s’est retrouvé sur le protocole de la COVID-19 et a raté le dernier match. Tout comme LDT, l’ailier rapproché sera agent libre en mars.

28. Jets de New York 4-12

Semaine dernière : 30

Tout n’est peut-être pas si noir pour les Jets, qui ont perdu un cinquième match par une possession et qui ont eu le don de bien paraître contre de bonnes équipes cette saison. Ils ont en effet chauffé les Buccaneers en plus de battre les Titans et Bengals. Comme quoi, il y a de l’espoir...

29. Panthers de la Caroline 5-11

Semaine dernière : 29

Semble-t-il que le propriétaire des Panthers, David Tepper, serait « embarrassé » du riche et long contrat qu’il a octroyé à l’entraîneur-chef Matt Rhule. Il devrait quand même ramener son pilote pour une troisième saison et surtout lui offrir une chance avec un véritable quart-arrière.

30. Giants de New York 4-12

Semaine dernière : 28

Depuis 2020, les Giants sont l’exemple parfait de la stabilité à l’attaque : 32e en points par match (16,6), 32e en verges par match (296,8), 32e en verges par jeu (4,85), 32e en efficacité dans la zone payante (46,2 %). Pas exactement la stabilité recherchée, diront certains !

31. Lions de Detroit 2-13-1

Semaine dernière : 31

Les Lions sont maintenant assurés de détenir l’un des deux premiers choix au prochain repêchage. Déjà, ils ont frappé fort à l’encan de 2020 avec le bloqueur Penei Sewell et le receveur Amon-Ra St.Brown, première recrue avec cinq matchs de suite d’au moins huit réceptions.

32. Jaguars de Jacksonville 2-14

Semaine dernière : 32

Les partisans des Jaguars entendent se présenter au dernier match de leur équipe costumés en clowns. Difficile de les blâmer. Dans 13 des 14 dernières années, les minous ont choisi dans le top 10 au repêchage. Le résultat est un désastre absolu. Les clowns sont toujours tristes.

