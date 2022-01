La grange est en feu

Patrick Lagacé, chroniqueur de La Presse, pestait contre les réserves émises par les syndicats à la suite de l’annonce du ministre Dubé de ramener au travail le personnel hospitalier infecté par la Covid-19 et asymptomatique.

Le chroniqueur y voyait de l’inconscience et se demandait si les syndicats réalisaient que la grange était en feu. Je suis convaincu que les grandes organisations syndicales prennent la mesure de la gravité de la situation.

Il devient donc encore plus important pour eux de ne pas jeter leurs membres dans les flammes sans moyens de protection utiles et une stratégie cohérente.

Paradoxal

Le combat contre l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne s’est pas fait dans l’improvisation, commandants et soldats avaient une idée claire de ce qu’ils avaient à faire.

Dans le combat québécois contre la pandémie et l’augmentation des cas d’infection, on ne peut pas en dire autant.

Le chroniqueur doute même qu’il y ait quelqu’un aux commandes de l’avion gouvernemental pour affronter la pandémie.

Il remet en question la gestion du premier ministre Legault et la compétence du docteur Arruda.

Je comprends mal qu’il déverse son fiel contre les syndicats tout en affirmant que le gouvernement navigue à vue, est en retard dans les décisions et ne fait pas toujours preuve de cohérence.

À suivre le raisonnement du chroniqueur, les syndicats, en plus de lancer leurs membres dans les flammes, devraient les mettre dans un avion en vol sans pilote pour un crash garanti.

Difficile de s’étonner des réserves syndicales !

Logique

De plus en plus de chroniqueurs, d’analystes politiques et d’experts remettent en question l’action gouvernementale en regard de la pandémie.

Si tous ces gens affichent leur scepticisme, pourquoi les syndicats ne pourraient-ils pas exprimer le leur ainsi que les appréhensions qu’ils ont pour leurs membres ?

La critique de l’action gouvernementale n’est pas propriété exclusive d’un chroniqueur vedette.