Le Tournoi pee-wee de Québec sera reporté en mai

L’organisation du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec annoncera jeudi qu’elle tiendra son édition de 2022 du 1er au 15 mai plutôt qu’en février, a appris Le Journal.

La direction est en réflexion depuis plusieurs semaines au sujet de la tenue de l’événement, en raison des bouleversements entraînés par la pandémie. Le prestigieux tournoi de hockey mineur devait se tenir du 9 au 20 février; jusqu’à la fin de décembre, cela demeurait le plan A de l’organisation.

Mais l’évolution de la pandémie avait forcé Patrick Dom et son équipe à réfléchir à des scénarios de rechange. Au cours des derniers jours, on a choisi de passer au plan B. Le Journal a appris de source sûre que cette compétition qui réunit quelque 2000 joueurs de 11 et 12 ans sera déplacée au début de mai.

Joint mercredi, le directeur général Patrick Dom a simplement réitéré qu'il travaillait activement à assurer la tenue du tournoi. «On travaille encore pour sauver le tournoi. On a plein de possibilités et on cherche à trouver la meilleure», s'est-il limité à dire.

Il a fallu réorganiser le calendrier des événements présentés au Centre Vidéotron pour rendre possible la présentation du tournoi, mais des solutions ont été trouvées pour la plage du 1er au 15 mai. Les nombreux partenaires du tournoi ont été consultés et les bénévoles ont également répondu présents pour une édition en mai.

Le tournoi en chiffres

2000 joueurs

500 accompagnateurs

800 bénévoles

221 053 spectateurs en 2020

10,8 millions de spectateurs depuis ses débuts

14,4 millions $ de retombées économiques

