L’enfer de vivre avec une personne toxique

Je suis en couple depuis 5 ans avec un homme que j’ai rencontré deux ans après le décès de mon mari avec qui j’avais vécu 38 ans. Nous avons trimé dur avec nos trois enfants et nos petits salaires. Mais je ne me plaignais de rien, puisque mon mari était agréable à vivre et bon avec nos enfants.

Son décès m’a attristée, d’autant plus que j’ai toujours été une personne dépendante affective, avec le besoin de me sentir épaulée par un homme. Mes enfants m’ont aidée dans cette transition, mais très vite ils en ont eu assez de soutenir leur mère, vu qu’ils ont eux-mêmes leur famille.

Sur les conseils d’une amie, je me suis jointe à un groupe de loisirs où j’ai rencontré un homme que je trouvais de mon goût. Pendant qu’on s’est fréquentés, ça se passait bien. Quand il m’a proposé d’aller habiter chez lui quelques mois plus tard, j’étais aux anges. C’était ce que je souhaitais, me sentir épaulée par un homme, qui plus est, avec un portefeuille assez garni.

Tout de suite après avoir emménagé avec lui, il a changé d’attitude. D’homme prévenant, il est devenu facilement irascible. Rien de ce que je faisais n’était correct, et ça n’a pas changé depuis. Il est gentil avec moi devant le monde, mais il redevient bourru et me traite comme une servante dès qu’on est seuls.

Un de ses fils à qui je parlais de son père un jour m’a dit qu’il avait toujours été comme ça avec sa mère et que je devrais m’y habituer si je voulais que ça dure avec lui. Je trouve ça difficile de toujours marcher sur des œufs pour ne pas me faire rabrouer ou engueuler.

Je n’ose rien dire pour ne pas envenimer le climat, mais ça joue sur mon système. Lors de ma dernière visite, mon médecin m’a demandé ce qui me rendait nerveuse comme je le suis. Je n’ai pas pu répondre, car je ne voulais pas être obligée de lui dévoiler que dans le fond, j’ai peur des réactions de mon conjoint.

J’ai en permanence une boule dans l’estomac. Qu’est-ce que je pourrais faire pour que mon conjoint réalise qu’il doit changer d’attitude ? Que plus il me stresse, plus je fais des gaffes. C’est comme un cercle vicieux duquel je suis incapable de sortir. Aidez-moi !

Femme paniquée

J’aimerais bien vous venir en aide, mais la seule qui peut le faire, c’est vous-même, en prenant votre destin en main. Il faut vous atteler au plus vite à exiger de cet homme qu’il vous respecte et à n’accepter sous aucun prétexte qu’il vous méprise. Et si vous vous en sentez incapable, vous devriez le quitter avant de perdre toute confiance en vous. C’est radical ce que je vous propose, mais avec les êtres toxiques, toute forme de laxisme jouera toujours contre vous. Il vaudra toujours mieux vivre seule qu’aussi mal accompagnée.