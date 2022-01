Les contradictions d’Horacio Arruda depuis le début de la pandémie

Le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, a émis plusieurs propos contradictoires depuis le début de la pandémie de COVID-19, selon le collectif COVID-STOP.

• À lire aussi: Les hospitalisations font passer le délestage au niveau supérieur

• À lire aussi: Influenceurs en l’air: «Une gang de sans-dessein», selon Justin Trudeau

Au premier chef, le 18 mars 2020, Horacio Arruda disait que pour se protéger, mieux valait se laver les mains que de porter des masques.

«C’est un vrai morceau d’anthologie. Je ne sais pas par où commencer avec ça. Il nous disait que les Québécois étaient trop niaiseux pour porter des masques, contrairement aux Asiatiques», a déploré la coordonnatrice scientifique du Collectif, Nancy Delagrave, au micro de Benoît Dutrizac sur QUB radio.

«Il y avait des consignes au personnel de ne pas porter de masque pour ne pas faire peur aux patients, particulièrement en CHSLD. On a voulu passer le message: business as usual», a-t-elle ajouté.

Le collectif COVID STOP a répertorié au total une quinzaine de contradictions majeures dans les propos du directeur national de la santé publique depuis l’arrivée du coronavirus.

Le Dr Anthony Fauci disait le 31 janvier 2020 que les porteurs de la COVID-19 transmettaient le virus même s’ils étaient asymptomatiques, mais le Dr Arruda demeurait dans un modèle dépassé, selon Mme Delagrave.

«[La transmission asymptomatique], on connaissait ça, mais lui, toujours, il agit comme si c’était seulement en éternuant et en toussant qu’on transmet le virus. Il est dans le modèle des gouttelettes. Or ce modèle-là est totalement dépassé», a expliqué Nancy Delagrave.