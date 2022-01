Libéré après avoir été accusé de tentative de meurtre, il est arrêté pour bris de conditions

Un homme arrêté et accusé de tentative de meurtre à l’endroit de son ex-conjointe à Saint-Calixte, dans Lanaudière, en novembre dernier, puis libéré quelques semaines plus tard, a été arrêté de nouveau, cette fois pour bris de conditions.

Guy Benoit, 47 ans, avait été arrêté le 19 novembre, car il aurait violemment battu son ex-conjointe Stéphanie Spénard. Celle-ci aurait été défigurée pendant l’agression en plus d’avoir perdu connaissance.

Remis en liberté à la mi-décembre en attendant la suite des procédures, Benoit devait respecter plusieurs conditions, notamment celle de ne pas communiquer avec la victime.

«[Ma fille] a reçu six appels de Benoit dimanche passé et trois autres lundi», a affirmé la mère de la victime, Chantale Spénard, en entrevue avec l’Agence QMI, mercredi, en fin d'après-midi.

Conséquemment, l’accusé a été arrêté en début de nuit, mercredi, par la Sûreté du Québec dans la région montréalaise. Il a par la suite comparu par visioconférence dans la journée au palais de justice de Joliette à partir de la prison de Saint-Jérôme.

Chantale Spénard est inquiète de la situation disant savoir de quoi Benoit est capable.

«Ma fille vit dans la peur. On savait qu’il ne respecterait pas ses conditions. Il se croit au-dessus de la loi», nous a-t-elle dit.

«Ça crée du stress, c’est lourd. Il y a des dommages collatéraux», a déploré la mère de la victime, ajoutant que sa fille «n’envoyait même plus jouer ses enfants dehors tellement elle avait peur».

L’avocat de la défense, Me Serge Raby, nous a confirmé que son client a été arrêté chez lui mercredi dans la nuit et qu’il a comparu détenu par visioconférence. Au téléphone, Me Raby a indiqué qu’il «semble y avoir eu des bris de conditions [de la part de Guy Benoit]», mais n’a pas souhaité commenter davantage avant d’avoir pris connaissance de la preuve.

La Couronne s’est opposée à la remise en liberté de l’accusé. Benoit doit revenir en cour ce jeudi à Joliette.