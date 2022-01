Poste de DG du Canadien: Patrick Roy rencontré d’ici la fin de la semaine

Le Canadien de Montréal a commencé à rencontrer divers candidats au poste de directeur général de l’équipe et il devrait s’entretenir avec Patrick Roy d’ici la fin de la semaine.

C’est ce qu’a appris notre journaliste Renaud Lavoie, mercredi. Selon lui, Roy devrait discuter avec le comité de sélection du CH vendredi.

«La première ronde [d'entrevues] va se terminer vendredi si tout se passe comme prévu, on rencontre de façon virtuelle deux à trois candidats par jour», a-t-il expliqué à TVA Sports en soirée.

«Il risque d'y avoir une deuxième ronde la semaine prochaine avec l'objectif, d'ici dix jours, de faire une annonce», a ajouté notre collègue.

En plus de Roy, Daniel Brière (Flyers), Mathieu Darche (Lightning), Marc Denis, Kent Hughes, Stéphane Quintal, Danièle Sauvageau et Émilie Castonguay figurent parmi des candidats potentiels qui pourraient être rencontrés par le comité de sélection formé de Geoff Molson, de Jeff Gorton, de Michael Andlauer et de Bob Gainey, notamment.

Roy est largement plébiscité par le public depuis le congédiement de l’ex-DG, Marc Bergevin, et l’embauche du vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton.

Il faudra toutefois retirer le nom du recruteur québécois des Ducks d’Anaheim, Martin Madden fils, de la liste des candidats potentiels au poste de DG du Tricolore. Selon Renaud, l’organisation californienne a l’intention de conserver les services de Madden, qui jouit d’une «excellente réputation» à travers la ligue.

Par ailleurs, l’organisation montréalaise a fait plaisir à plusieurs partisans et observateurs, mercredi, en annonçant l’embauche de l’ex-journaliste de RDS Chantal Machabée au poste de vice-présidente aux communications.

