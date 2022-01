Un village pour briser l’isolement

En avril 2020, Karine Vanasse et la psychologue Nancy Boisvert ont eu l’idée de créer un lieu d’échange virtuel pour briser l’isolement des femmes. Baptisée Village des femmes, l’initiative s’avère un outil fort pertinent en cette nouvelle période de confinement.

Le Village des femmes est un lieu d’échange virtuel où les participantes – de tous âges et provenant de tous les milieux – se retrouvent pour former un cercle d’écoute et d’entraide.

Lancée tout au début de la pandémie, l’initiative a été mise sur pied à la suite de discussions entre la psychologue – aussi clinicienne en santé mentale – et l’actrice qui constataient déjà les besoins et le manque de ressources grandissant en santé mentale.

« Nous nous sommes demandé : “Qu’est-ce qu’on peut offrir comme ressource aux femmes ?”, explique Karine Vanasse. Dans l’urgence de la pandémie et du confinement, nous avons créé cela avec les moyens du bord, sur Zoom, de manière très simple. »

Presque deux ans plus tard, les « cercles » (des rencontres de groupe Zoom d’environ deux heures) apportent plus que jamais soutien et beaux moments aux femmes qui y participent.

« L’impact positif des discussions s’est fait sentir vraiment rapidement, poursuit la comédienne. On a eu des témoignages sur l’efficacité de ce soutien et de cet espace sécuritaire offrant une qualité de présence et d’écoute unique. Ce n’est pas lourd, c’est lumineux. Il s’agit d’une expérience très forte qui marque pour longtemps, même entre inconnues, même virtuellement. »

Surprise

La puissance des émotions et l’intensité jaillissant de ces discussions sans sujet tabou ont pris la comédienne par surprise.

« C’est beau, l’intensité de la satisfaction de vivre quelque chose en gang de vrai, ajoute celle qu’on verra prochainement dans le film Arsenault et Fils, de Raphaël Ouellet. Le fait de se sentir ensemble, sans jugement, la façon de communiquer, d’écouter l’autre et d’accueillir l’autre aussi. »

Le prochain cercle Zoom se tiendra le vendredi 8 janvier à 9 h 30. Inscription gratuite sur la page Instagram Village des femmes.