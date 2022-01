COUTURE, Mgr Jean-Guy

Mgr Jean-Guy Couture, qui a été évêque à Chicoutimi de juin 1979 jusqu'en juin 2004, est décédé au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 2 janvier 2022, à l'âge de 92 ans. Né à Québec (quartier St-Jean-Baptiste) le 6 mai 1929, Mgr Jean-Guy Couture était le fils de M. Odilon Couture et de Mme Eva Drolet.Il a fait ses études primaires chez les Frères des Écoles Chrétiennes, ses études secondaires au Petit Séminaire de Québec (1941-1949) et ses études théologiques au Grand Séminaire de Québec (1949-1953), avant d'obtenir sa Licence de la Faculté de théologie de l'Université Laval, endroit où il obtient aussi une Licence ès sciences en 1959. Il est ordonné prêtre le 30 mai 1953, en la Basilique de Québec par Mgr Maurice Roy. Il est ordonné évêque le 15 août 1975 en la cathédrale St-Jean-Eudes (Diocèse de Baie-Comeau) par le Cardinal Maurice Roy. Il sera évêque de ce diocèse jusqu'au 29 mars 1979. Le 5 juin 1979, il devient évêque du diocèse de Chicoutimi, jusqu'au 17 juin 2004, où il atteint l'âge de 75 ans.À la retraite depuis 2004, il a collaboré au ministère dans les paroisses de l'arrondissement Jonquière formant l'Unité pastorale Des-Deux-Rives.Il a été membre de nombreux comités de la Conférences des évêques catholiques du Canada (CECC) et de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ). Mgr Couture a été reçu officier de l'Ordre de la Croix-Rouge en 1998 et membre de l'Ordre du Canada en 1999.La célébration des funérailles se fera dans la plus stricte intimité (un maximum de 25 personnes sur invitation seulement). Le passeport vaccinal sera demandé. Une messe commémorative publique sera célébrée ultérieurement lorsque les conditions sanitaires le permettront. La célébration sera WEB diffusée vendredi le 7 janvier à 10h30 à l'adresse suivante :Dans le haut de la page d'accueil, vous verrez la photo de Mgr Couture. En cliquant sur la photo, vous arriverez directement sur la célébration.Il était le frère de : Armand (feu Mariette Lépine), Marie-Paule Coulombe, feu Maurice (feu Antoinette Gagné), feu Omer (feu Mignonne Myrand), feu Alexandre, (feu Pierrette Plante), feu Louis-Philippe (feu Betsy Gauthier, Marie-Victoire Buteau) et feu l'Abbé Claude Couture. Il laisse également plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Les Pensées pour les bons soins prodigués au cours des derniers mois. Nous tenons à remercier chaleureusement madame Suzanne Baril pour s'être occupée avec bonté et générosité de Mgr Couture d'une façon aussi exceptionnelle au cours des dernières années. Un merci spécial également aux soeurs du Bon-Conseil, en particulier Sr Ernestine, Sr Rita, feu Sr Cécile et feu Sr Thérèse, qui ont accompagné Mgr Couture à l'évêché et durant sa retraite.Vos témoignages de sympathie peuvent être envoyé à l 'adresse suivante :