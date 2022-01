BOYER, André



À Laval, le 29 décembre 2021, est décédé M. André Boyer, à l'âge de 88 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 68 ans, Jacqueline, ses enfants Ghislaine (Martial), Marc-André et Johanne (Marcel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Marcel et Claude, sa belle-soeur Elen Scotcher, son beau-frère Gérard Pauzé, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.À cause de la pandémie, les funérailles auront malheureusement lieu dans l'intimité.La famille tient à remercier les équipes de soins à domicile et des départements de gériatrie et de soins palliatifs de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité de la Santé ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.