MORIN (née HOULE), Francine



À Saint-Jérôme, le 23 décembre 2021, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Francine Houle, épouse de M. Gaetan Morin.Outre son époux Gaetan, elle laisse dans le deuil ses enfants Valérie (Sylvain) et Jean-Michel (Virginie), ses petits-enfants Gabrielle, Alexia, Félix, Emmy, Jérémy et Raphaël, ses frères Jean, Pierre, François, Patrice et sa soeur Nathalie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné les circonstances de la pandémie, l'exposition au salon et le service religieux se feront sur invitation seulement.La famille recevra les condoléances au salon de laUne liturgie religieuse aura lieu au salon et sera suivie de l'inhumation au Cimetière de Saint-Janvier (Mirabel).Des dons au CAR (Centre d'aide et de références de Sainte-Anne-des-Plaines) seraient appréciés.Remerciements à l'équipe des soins palliatifs du CLSC Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués.