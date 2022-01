Ça veut dire quoi être sur son X?

Je suis une grand-mère avec quatre petits-enfants que j’adore et qui me le rendent bien. J’ai toujours essayé au mieux de m’adapter à leur langage, mais je dois avouer que le passage à vide de la COVID m’a fait perdre de vue leurs nouveaux centres d’intérêt. Comme ils sont tous passés de l’adolescence à l’âge adulte, ou pas loin de l’âge adulte, pendant la période où on n’a pas pu se voir, je me sens un peu décalée.

Pourriez-vous me dire ce que veut dire exactement l’expression « Je suis sur mon X » ? Comme mes petits-enfants, plusieurs chroniqueurs et artistes l’emploient régulièrement. Comme je fais semblant de tout comprendre ce qu’ils disent, je ne leur pose pas la question, mais j’aimerais bien avoir votre réponse à vous. Est-ce que ça veut dire qu’ils ont enfin terminé leur période d’apprentissage dans la profession qu’ils ont embrassée ? Est-ce que ça signifie qu’ils ont réussi un changement d’orientation professionnelle ? Ou encore qu’ils ont changé de partenaire amoureux, et qu’enfin ils sont avec quelqu’un les satisfaisant ?

Mamie au goût du jour

Ça englobe plusieurs des choses que vous énumérez. Mais, règle générale, ça signifie que la personne qui parle est exactement dans la position où elle espérait être dans sa vie, tant personnelle que professionnelle.