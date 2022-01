CES 2022 : voici ce que Samsung nous propose cette année

La grande foire de l’électronique bat son plein « virtuel » à Las Vegas où le géant sud-coréen Samsung nous présente ses plus récentes réalisations, dont en voici quelques-unes qui ont attiré notre attention

Galaxy S21 FE 5G

Porte d’entrée du haut de gamme chez Samsung, les nouveaux téléphones intelligents Galaxy S21 FE (Fan Edition) 5G sont dans un créneau bien ajusté sur le rapport qualité-prix-performance, sans les artifices des appareils beaucoup plus chers.

Ce S21 Fan Edition s’appuie sur les bases du précédent S20 FE avec l’habituelle modernisation des composantes pour la photo, le traitement d’image, le processeur et l’écran.

La pile est censée performer toute la journée et accepte les recharges rapides jusqu’à 25 W – où 30 minutes suffisent pour atteindre 50 %.

Côté photo, le mode nuit est amélioré et cet appareil est l’un des rares à disposer d’une caméra frontale (égoportrait) à très haute résolution; 32 Mpx. Fait à noter, le double enregistrement vidéo est possible pour filmer devant et derrière vous.

Versions et prix, dès le 11 janvier

128 Go : disponible en graphite, blanc, olive et lavande à 949,99 $

256 Go: disponible en graphite à 1039,99 $

Freestyle : l’écran portatif

Le Freestyle est le tout nouvel écran mobile ou portatif que Samsung a conçu et positionne pour le marché des jeunes.

À la fois projecteur, haut-parleur et dispositif d’éclairage d’ambiance, le Freestyle ne pèse que 830 g (environ cinq fois le poids du téléphone précédent). Avec lui, n’importe quelle surface devient un écran.

Samsung

Son support lui permet de s’orienter dans toutes les directions pour projeter l’image sur un mur ou le plafond.

Plus important, le Freestyle est doté de fonctions de correction automatique de la distorsion trapézoïdale et de mise au point automatique, ce qui lui assure de projeter une image correctement quel que soit l’angle, jsuqu’à une taille de 2 m 50 (100 po).

Pour l’alimenter, le Freestyle est compatible avec les batteries externes (de fabricants tiers) prenant en charge l’USB-PD et une sortie de 50 W/20 V. Et il est compatible avec les appareils mobiles iOS et Android, ainsi qu’avec les assistants vocaux pour une utilisation mains libres.

Prix : 1149,99 $ par précommande en ligne. Livraisons à partir du 10 février.

Samsung

Moniteurs professionnels

Ce sont-là non seulement des moniteurs de jeu, mais aussi de compétition pour les tournois de sports électroniques, ainsi que pour les concepteurs professionnels.

L’écran Odyssey Neo G8 (G85NB) de 32 po à rétroéclairage DEL à écran incurvé 4K (3840x2160) est très rapide :

240 Hz en fréquence de rafraîchissement

1 milliseconde (gris à gris) en temps de réponse

2000 nits en luminosité de pointe

1 000 000 : 1 en ratio de contraste

De son côté, l’écran M8 32 po (M80B) est dédié à une clientèle élargie : 400 nits, caméra intégrée, et son port USB-C de 65 W en fait une station de travail tout-en-un qui ne nécessite pas de station d’accueil supplémentaire.

Un dernier, le S8 (S80PB) en tailles de 27 et 32 po est lui aussi équipé pour servir de station d’accueil et à des utilisations professionnelles.

Samsung

8K et micro LED, les nouvelles normes de téléviseur

Plus grands, plus minces et encore plus de pixels, ces trois caractéristiques résument bien la nouvelle génération de téléviseurs à écran plat de Samsung.

Avec 25 millions de diodes DEL de taille micrométrique qui gèrent individuellement la lumière et les couleurs, un niveau de contraste élevé HDR, les trois écrans de 110, 101 et 89 po présentés par Samsung en mettent plein la vue.

C’est un million de niveau de luminosité et de couleurs plus vraies que nature.

À ces tailles, s’ajoutent des fonctions comme le mode Art pour afficher des œuvres d’art ou des photographies, la fonction Multi View pour afficher des contenus de quatre sources simultanément dans une résolution 4K et, enfin, la qualité audio immersive Dolby Atmos avec des haut-parleurs à projection vers le haut, vers le bas et les côtés pour un son ambiophonique.

Seul ennui, la rareté de productions cinématographiques tournées en 8K.