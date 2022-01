Climat: que pouvons-nous espérer de 2022?

L’année 2021 fut un échec pour le climat. Malgré des rapports alarmants, les appels à une action plus radicale des scientifiques du GIEC et les catastrophes qui se sont multipliées tout au long de l’année 2021, la COP26, à Glasgow, fut un échec retentissant.

Le secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a eu beau multiplier les déclarations: «L’heure est grave», «Le compte à rebours est enclenché», «L’ère des demi-mesures et des promesses creuses doit prendre fin», rien n’y fit, et les dirigeants, incluant François Legault et Justin Trudeau, ont joué le jeu de l’écoblanchiment plutôt que de prendre leurs responsabilités au sérieux.

Supercherie

La politique telle qu’on la connaît ne suffit plus pour faire face à la crise climatique. Même les partis d’opposition mettent de l’eau dans leur vin et font des contorsions intellectuelles clientélistes.

Prenez le troisième lien entre Québec et Lévis, une aberration totale. Même QS, tout en qualifiant le projet de «gigantesque supercherie», annonçait à la mi-décembre qu’il était «parlable» pour un troisième lien qui serait uniquement consacré au transport en commun, comme si on ne pouvait améliorer le transport collectif sur les deux ponts existants, en plus du traversier, et comme si on pouvait garantir quelle sera l'utilisation du tunnel une fois celui-ci construit. QS utilise le même genre de «supercherie» que la CAQ, ne lui en déplaise...!

Le problème plus profond de l’État jovialiste

On ne peut plus se mettre la tête dans le sable et penser qu’en faisant des améliorations incrémentales graduelles on pourra endiguer l’escalade exponentielle de la crise climatique. C’est tout le système qu’il faut revoir. L’État doit se transformer pour répondre à la crise climatique. La crise climatique, c’est beaucoup plus large que le dossier de l’environnement, ce sont les fondements mêmes de la gestion de l’État qui doivent être remis en question.

La source de la crise climatique, c’est d’avoir adopté une philosophie de gestion de l’État jovialiste, comme si les ressources naturelles et la croissance économique pouvaient être infinies. Cet aveuglement des gouvernements et des partis d'opposition a accru de façon scandaleuse l’écart entre les riches et les pauvres. La crise climatique ne va qu’amplifier cet écart déjà insoutenable si l’État n’intervient pas pour rééquilibrer les forces en présence.

La solution passe par un État fort qui sait dire non aux gros lobbys économiques et au Canada.

La politique doit se réinventer en dehors du clientélisme, en dehors des agendas des gros lobbys économiques. Il faut être clair. Tous les projets qui viennent amplifier la crise climatique, c’est non, un point c’est tout. Seul l’État a la force et les capacités permettant d’atténuer la crise climatique et d'y faire face en mobilisant les ressources collectives nécessaires. Il est donc primordial de redonner à l’État toute sa légitimité.

L’État du Québec doit reprendre en main et rapatrier tous ses pouvoirs. Fini l’appartenance à un État pétrolier. Fini le règne de la privatisation des services publics et de la déréglementation environnementale au profit des vampires de la finance, et ce, au détriment de l’accès aux services et de la qualité des services pour les citoyens. L’ensemble des partis à l’Assemblée nationale ont malheureusement participé d’une façon ou d’une autre à cette vaste opération pro-corporation.

En 2022, osons sortir des sentiers battus et changeons la politique pour lui donner une peau neuve qui aura les coudées franches pour agir contre les changements climatiques.

Photo d'archives, Simon Clark

– Martine Ouellet, cheffe de Climat Québec