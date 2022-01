Comment demander une augmentation de salaire comme un boss

Votre évaluation annuelle approche et c’est le moment ou jamais pour demander une augmentation de salaire. Même si c’est tout à fait sain et normal de le faire, la discussion peut être inconfortable.

Pour mieux vous guider, la présidente et cofondatrice de Cook it, Judith Fetzer, a accepté de nous livrer ses conseils de boss pour faire la grande demande et augmenter vos chances de la recevoir.

Conseils pour demander votre augmentation salariale

• Préparez-vous adéquatement

La préparation est primordiale pour trouver les bons arguments qui vont enrichir votre demande. L’idée est d’avoir une conversation « qui s’appuie sur des éléments factuels, en éliminant en amont les facteurs émotionnels », mentionne Judith Fetzer.

Parfait, mais combien demander? Chez Cook it, Judith Fetzer signale que « l’augmentation de la masse salariale totale de l’entreprise devrait en moyenne suivre l’inflation. Pour une excellente année, l’entreprise pourra se permettre 1 ou 2 % de plus.

Cette enveloppe doit se partager entre l’entièreté des employés. Les employés clés pourraient se permettre d’être plus exigeants, mais il faut être conscient de la masse salariale totale. »

À titre d’exemple, 5 % sur un salaire de 50 000 $ équivaut à 2 500 $ supplémentaires. Un 10 % équivaut à 5 000 $. Le tout, bien entendu, demeure imposable.

Comparez avec le marché

Avant la grande demande, la gestionnaire conseille de visiter des sites d’offres d’emploi dont les tâches sont similaires aux vôtres, dans des villes et des marchés comparables. Vous pourrez garnir votre liste d’arguments si vous notez une différence entre votre salaire et ceux offerts dans d’autres entreprises.

Comparez votre description de tâches avec la réalité

Autre conseil : ressortez votre description de tâches. Est-elle en décalage avec la réalité? Si vos fonctions ou responsabilités ont évolué, vous aurez un argument additionnel, explique la présidente de Cook it.

Elle prévient toutefois : « Durant la conversation, simplement mentionner que vous effectuez adéquatement le travail pour lequel vous êtes déjà rémunéré pour justifier l’augmentation, ce n’est pas suffisant! »

Profitez du meilleur moment

Règle générale, le meilleur timing est durant votre évaluation annuelle (ou lorsque vous recevez une promotion). D’où l’importance de vous préparer les semaines ou les jours précédents. Ou encore mieux, de prendre et de compiler quelques notes pendant l’année.

Au fait, est-ce bien vu d’arriver en entretien avec des notes? Oui, c’est encore mieux pour ne rien oublier, assure Judith Fetzer.

La présidente de Cook it propose une astuce qu’elle applique pour aplanir son stress et se motiver. « Par exemple, en envoyant un courriel disant : Salut, j’aimerais te parler de tel sujet dans 10 jours, ça va prendre 15 minutes. Ce genre de courriel brise à la fois la glace et impose un temps de préparation », observe-t-elle.

Aux personnes plus timides, ou intimidées par la demande d’augmentation salariale, la gestionnaire répond : « Je préfère que la demande soit communiquée avant d’apprendre que la personne ait quitté son emploi sans avoir osé le faire. »

Les pièges à éviter

En plus des bienveillants conseils mentionnés, certains pièges sont aussi à éviter.

Comparer votre salaire avec celui de vos collègues

Première raison : le risque inutile de créer de la bisbille interne. La deuxième : dans plusieurs organisations, cette information est stipulée comme étant confidentielle dans le contrat d’embauche.

À ce chapitre, Judith Fetzer recommande d’ailleurs de comparer des tâches et des fonctions, plutôt que de pointer des personnes en particulier.

Avoir une attitude négative en cas de refus

« C’est important de contrôler ses émotions, de ne pas réagir sur le coup et de laisser un peu de temps aller », conseille Judith Fetzer. Elle ajoute : « Publiciser sa déception sert rarement la cause de l’employé. »

Ne pas demander

Est-ce que ça vaut la peine de demander l’augmentation de salaire? Oui. Ne rien demander, c’est accroître le risque de ne rien recevoir. Toutefois, une fois obtenue, il est légitime d’anticiper que votre augmentation salariale s’accompagnera aussi d’une croissance des attentes de la direction!

Demander trop souvent!

Si elle est stressante pour certaines personnes, la grande demande l’est moins pour d’autres. En revanche, dans la vie comme au travail, parfois trop, c’est comme pas assez!

Que faire lorsque vous recevez votre augmentation de salaire?

Un gros party? Le tour du monde? En fait, puisque vous avez déjà développé la discipline de vivre avec votre salaire actuel, toute augmentation peut devenir l’occasion favorable pour appuyer sur l’accélérateur de l’épargne et des bonnes habitudes financières.

Cotiser à un CELI et ainsi faire fructifier votre argent en vue d’un voyage ou d’un projet significatif est une bonne stratégie. Même chose en cotisant à un REER, par exemple, pour faire la mise de fonds de votre premier condo ou planifier votre retraite, en profitant d’avantages fiscaux et en payant moins d’impôts!

Pour atteindre vos objectifs d’épargne, n’hésitez surtout pas à demander l’aide d’un représentant en épargne collective de la Sun Life!