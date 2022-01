Letendre, Harris



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'Harris Letendre, survenu à St-Lambert, le 30 décembre 2021, à l'âge de 82 ans, après une longue maladie. Il était le fils de feu Ernest et de feu Rose (Cartier) Letendre.Il laisse dans le deuil Huguette Letendre; sa tendre moitié, son aidante naturelle dévouée, son roc et l'amour de sa vie depuis plus de 60 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles, Anne-Marie (Kevin) et Silvie (Erol), ses petits-enfants, Nicolas (Marilise), Oxana et Cameron, sa soeur Monique (Guy), sa belle-soeur Pauline (Yves), son beau-frère Gabriel (Jacqueline), ses neveux et nièces: Carole (Ronald), Yvon (Marie-Josée), Diane, Benoit (Jacinthe), Micheline (François), Amélie (Marc-André), sa filleule Martine (Claude) et de nombreux membres des familles Letendre, Cartier, Desautels et Plouffe ainsi que plusieurs cousins et amis.Natif de St-Pie-de-Guire, il est arrivé à Montréal en 1956. Il a travaillé au CN, s'est établi à St-Lambert et par la suite a réalisé son rêve de devenir propriétaire d'un commerce, celui de Vardon Presse Rive-Sud avec son épouse Huguette, et ce pendant 35 ans jusqu'à leur retraite. Il adorait suivre l'actualité et parler avec sa clientèle, qui lui était très fidèle.Passionné de voyages, de politique, de photographie, d'histoire et de généalogie. Il a fondé en 1976 le regroupement Les Letendre d'Amérique et a organisé 10 grands rassemblements entre 1976 et 2009 réunissant des parents provenant d'un peu partout au Québec, de l'Est et du Midwest des États-Unis et même de la France. Il a dédié un monument à Sorel-Tracy en l'honneur de ses premiers ancêtres, Pierre Letendre et Charlotte Maurice, qui sont arrivés par bateau de Normandie sur les berges de Sorel en 1665.La famille désire remercier les nombreux médecins et le personnel traitant qui lui ont prodigué d'excellents soins au fil des années.Au lieu de fleurs, vous êtes invités à faire un don à la Fondation canadienne du rein à www.rein.caLes funérailles auront lieu en l'église St-Thomas d'Aquin à St-Lambert au mois de mai.