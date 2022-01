Établissement Drummond: plus de 34 000 $ d’objets interdits saisis

Le personnel de l’Établissement Drummond du Service correctionnel du Canada a saisi pour 34 100 $ d’objets interdits retrouvés dans un colis le 29 décembre dernier.

Parmi les objets saisis, on retrouve 256 grammes de hachisch, 425 grammes de tabac et deux fils de téléphone cellulaire, a indiqué le Service correctionnel du Canada dans un communiqué mercredi.

Pour prévenir l’introduction de drogue dans les prisons fédérales, le SCC dispose de plusieurs outils, notamment des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue.

Le SCC a renforcé les mesures de surveillance et de prévention contre l’Introduction d’objets interdits dans ses établissements dans le but d’assurer un milieu sûr et sécuritaire pour tous.

«Le SCC a créé pour tous les établissements fédéraux une ligne téléphonique d'information qui lui permet d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les activités relatives à la sécurité», a mentionné l’organisme.

C’est la cinquième saisie en l’espace de deux mois à survenir au sein de cet établissement fédéral à sécurité moyenne, alors que la valeur des objets saisis dépasse les 154 000 $ pour l’ensemble des opérations.