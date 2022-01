La fabrication de masques pour enfant s’accélère à Louiseville

La fabrication de masques chirurgicaux pour enfants à Louiseville reprend à pleine vapeur afin d'approvisionner les milieux scolaires.

Entreprise Prémont a rappelé l'ensemble des membres de son personnel, qui avait été mis à pied à l'automne dernier en raison de l'annulation d'un important contrat du Gouvernement du Québec, et a converti des machines à la fabrication des masques pour enfants. La capacité de production passera ainsi de deux à six millions d'unités par semaine.

Ces masques sont de plus petite taille, mais respectent les normes de protection. Les provinces de l'Ontario et de l'Alberta avaient acheté, durant la période des fêtes, tout ce qui restait de ce type de masques dans les entrepôts du fabricant et en veulent encore davantage.

Entreprise Prémont n'a toutefois pas encore eu de contact avec le Gouvernement du Québec. «On n'a pas encore eu de demandes du côté du Québec pour les masques pour enfants alors qu'on en a d'autres provinces», a déclaré Luc Girard, le président de l’entreprise.

«On se prépare tout de même pour ça et je pense que les enfants doivent avoir un masque de qualité et qu'il faut sécuriser aussi nos approvisionnements pour que ça soit une fabrication la plus canadienne possible», a-t-il ajouté.

Le port en tout temps du masque sera obligatoire dans les écoles, tant au primaire qu'au secondaire, et ce dès la rentrée du 17 janvier. La mesure avait déjà été imposée avant le départ pour le congé des Fêtes. Il faudra donc prévoir au moins deux masques par élève chaque jour.

Entreprise Prémont envisage également de se lancer dans la fabrication de composantes pour trousse de tests rapides. Des discussions sont en cours avec un laboratoire partenaire aux États-Unis. Les démarches en sont toutefois à un stade embryonnaire.

